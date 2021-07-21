21日傳出印尼電子商務業者Bukalapak在IPO(初次公開發行)前，因市場反應熱烈，投資人紛紛以最高定價搶進，因此，Bukalapak可成功地籌到15億美元資金。同時，這也是印尼當地有史以來最大一樁IPO案

Bukalapak是印尼第4大電子商務業者，背後大金主有全球最活耀的主權財富基金GIC與美國微軟等。藉由這起IPO，印尼400億美元規模大小的電商市場也再度引起全球投資圈關注。

印尼這家科技獨角獸在未正式IPO之前，對其可募得金額眾說紛紜，甚至還有人猜測可上看60億美元。

新聞主角Bukalpak則拒絕評論。前陣子，據悉Bukalapak只希望能拿到3億美元就好。但市場熱烈反應下，籌資預期金額也一路增加，先是來到8億美元，然後又增至15億美元。

Bukalapak目前已將IPO價格，分別定在750與850印度盧比最高承銷價位。交易順利的話，Bukalapak價值可增至60億美元。8月初，Bukalapak即將公開交易。

Bukalapak客戶鎖定微型或中小型業者，競爭對手像是印度的Tokopedia、新加坡的Shopee與2016年被中國大陸阿里巴巴收購的Lazada。

除印尼最大曼迪利銀行(Mandiri)外，美國銀行(Bank of America)與瑞銀(UBS)，也是全球協調者與主辦銀行之一。