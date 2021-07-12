屏東正適逢芒果產季，近日枋山因面臨Delta變異株病毒入侵，頓時傳出訂單遭許多消費者取消的消息，對此，除許多政府機構及民間企業，紛紛認購枋山芒果來力挺農民外，日本秋田銀行集團職員與秋田縣內的道之尺(休息區)也一同響應，向屏東業者採買136箱535公斤芒果，希望能為正在努力對抗變種變異株的屏東盡一份心力，也期望未來能與屏東縣政府合作，彼此互相交流。

縣長潘孟安表示，雖然全球仍處於疫情嚴峻期間，但城市交流卻不受疫情影響而中斷，屏縣持續透過農產品外銷、視訊及文宣DM交流等型態，與各國城市保持良好互動關係，此次秋田縣自發性力挺屏東枋山芒果，除見證了台日友好情誼外，這也是首次秋田與屏東的實際物產交流，潘縣長期盼未來能將更多在地物產分享給秋田縣民，讓日本人更加認識屏東，進行更多互動及交流，讓城市交流不畏疫情，反而更加持續堅定。

負責此次採購計畫的秋田銀行子公司「詩國秋田株式會社」伊藤普宏社長表示，秋田縣政府從以前就已將台灣列入重點國家，一直想將台灣好物介紹到秋田，適逢屏東面臨變異株delta威脅，希望透過購買芒果為辛苦的在地農民盡一份心力，並期望未來與屏東縣政府合作，將屏東一整年的好產品販售到秋田，同時，也深盼能介紹秋田縣的好產品給屏東縣的大家，彼此互相交流。

縣府傳播暨國際事務處表示，芒果是屏東重要的農產品，產地高達4千多公頃，這波疫情讓枋山芒果產業受到波及，謝謝熱心民眾及企業大力採購，也感謝秋田縣採買了500多公斤芒果力挺屏東果農，希望透過此契機，擴大未來和秋田縣的交流，讓日本人能更加認識屏東。

日本秋田銀行集團跨足海外市場，於台北設有辦事處，主要協助當地政府與台灣交流及日本企業與台灣間經貿發展業務，也是秋田當地對台灣正式窗口，此次，秋田縣在台北辦事處協助下，向台灣屏東農業國際運銷有限公司(台屏農)採購愛文芒果，將於秋田縣道之尺休息區販售，讓更多日本人品嘗到屏東芒果的香甜。