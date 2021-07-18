針對屏東牡丹灣villa群聚事件，波及行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，陳以社會觀感不佳為由下午請辭，行政院發言人羅秉成今（18）日表示，政院李孟諺秘書長已接獲陳政聞請辭，並已向蘇揆報告，政院將准予辭職。

羅秉成表示，值此舉國上下全力投入防疫工作之際，蘇揆特別提醒行政官員應謹言慎行，不應僅以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務人員表率。

屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被控在13日晚間微解封首日有群聚行為，行政院南部辦公室執行長陳政聞被指認是在場其中一員，陳向政院解釋，當天他是帶老婆、女兒去住宿，他不是主辦人，也未在群聚場所用餐，沒有違反防疫規定。

陳政聞被視為高雄市長陳其邁嫡系人馬，陳其邁稍早說，事發地點在屏東縣，事實釐清由屏東縣政府做調查，若確實有違反傳染病防治法情事，應嚴懲不貸。陳政聞下午也以個人行為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動紛擾，即日起辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關。

44歲陳政聞曾任民進黨高雄市黨部主委、兩屆高雄市議員，2018年拚大岡山地區議員連任失利，2019年4月接任行政院南辦執行長一職，由於在地方人和不錯，加上陳其邁在高雄當家，彼此常相互拉抬助攻。