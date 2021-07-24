23日有行政院官員表示，院長蘇貞昌已交代國發會進行振興相關措施規畫，不排除再度發放振興券或發現金等可能性，引發外界熱議。國民黨立委洪孟楷彙整普發現金比發「任何券」都還有用的5大關鍵，包括不用浪費行政成本、印製時間、能用來繳水電費與高過8成民調支持等，呼籲全民一同分享，在重要時刻一起加油讓政府順應民意，助大家度過難關。

根據《中國時報》23日報導，政院評估去年推出三倍券成效良好，因此被納入討論範圍內；此外，外界期盼普發現金部分，相較過去政院堅定拒絕，如今疫情衝擊層面廣，不僅朝野立委都主張發現金，外界希望發現金聲浪高漲，所以政院也把發現金納入討論事項，但尚未定案。

洪孟楷23日在臉書發文表示，行政院拍板27日起降二級警戒，但疫苗給全體國人施打仍然不足，所以大家仍然要提高警覺，避免疫情捲土重來。而更重要是，整體的內需服務業、餐飲與小商家、以及廣大未受紓困的民眾真的很辛苦，民進黨政府真的不要聽不見人民的聲音，事實證明普發現金比任何劵都還實用。

洪孟楷指出，普發現金背後有5個關鍵：不用重蹈行政成本、不用印製時間、不用再拿現金來換、現金水電瓦斯等都能繳才真的方便、民意支持最重要。強調上次的振興券，光平台設計、印製、發放就花了近23億元，等於全台每人多出100元，發現金直接入帳戶，幾乎零成本；現金直接入帳，不用等待，能夠紓困最即時，即便現在政府拍板要發券，印製到真的能發放至少還要一個月，緩不濟急根本不實用；上次的三倍券，每人要先拿1000元換3000元，現在生吃都不夠了還要人民來曬乾嗎？簡單的事不要複雜做，給國人最快的紓困，才真正有效。

對此，洪孟楷呼籲，既然727準備降級，政府就應該預作規劃，紓困的方案趕快提出，之前錯誤的政策不要再做，也盼全民在重要時刻將此文轉發，眾志成城讓蔡政府順應超過8成民意支持的普發現金政策，真正做到苦民所苦，別讓「一文錢逼急好漢」的事情發生。