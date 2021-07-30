國民黨立委鄭正鈐28日指出，泳池業、三溫暖、水療業今年先是缺水停業，緊接著新冠疫情三級警戒，該行業己停業5個月、堪稱停業最久的產業，受創極大，業者盼能分階段、有條件的營業或是獲得紓困補助；鄭更痛批：「蘇院長不要再潛水了！」呼籲政府與其狂做防疫大內宣，不如多聽聽人民的聲音。

鄭正鈐在臉書發文表示，今年先是缺水停業，緊接著新冠疫情三級警戒，全台泳池業、三溫暖、水療業可說是停業最久的產業。業者們好不容易熬到指揮中心宣布降級，大多行業也都有營業指引，卻沒有對泳池業、三溫暖、水療業給出任何有條件開放的指引，或確切可開業的指標。

鄭正鈐表示，他22日晚間與台灣游泳池事業協會理事長黃正昌、中華民國游泳協會理事長曾正宗等全國各縣市、各協會理事長，共同參與視訊會議，業者紛紛表示：「疫情三級警戒至今已延長四次，自三月停水開始，產業被禁止營業已達五個月，相關產業嚴重虧損，而7/26降級，CDC仍將水域產業排除在外，我們面臨如此嚴重的停業虧損危機，政府應該為水域產業多想想，讓我們能分階段、有條件的營業或是獲得紓困補助。」

對此，鄭正鈐強調，不只業者快撐不下去，10月份新北市將舉辦全運會，選手們無泳池游泳、沒辦法練習，如何準備比賽？體育署26日線上召開「高中以下運動團隊訓練因應COVID-19疫情之游泳訓練規劃諮詢會議」，會中他提出，應研議國外對泳池防疫開放的條件，盡可能降低選手的風險，也可以確保訓練安全。防疫優先，經濟也需要適度發展的空間。