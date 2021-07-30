這波新冠疫情來得既快又狠，對台灣造成巨大的災難和傷害，不但染疫者節節攀升，更奪走了超過780條人命，而經濟和個人健康、工作、生活等的損失和影響，更是難以估計，身為國人的一分子，我們心疼又不捨！

然而蘇院長您知道嗎？同在這個國家的120萬身障者和家庭，也因這波疫情，成為最無助又最無聲的受害者，原本社會弱勢的處境更加脆弱！除了擔心因身體上的弱勢，成為染疫的高風險群之外，我們賴以維生的街頭義賣，街頭表演、按摩、命相等，也因乏人問津收入幾乎等於零，使得原本就已很辛苦的身障個人和家庭生計，幾乎難以支撐，而照顧、扶持障礙者的非營利組織，如許多的協會和庇護工場，也因捐款銳減，面臨停擺的窘境等等。

雖然政府言之鑿鑿，已有補助，已有措施，然而，不但對障礙者防疫政策漏洞百出，補助更是杯水車薪。以簡訊實聯制為例，視障者和乘坐輪椅的肢體障礙者就幾乎無法操作；又以紓困為例，按摩師每月僅補助15000元，為期3個月，這和他們每個月收入高達4、5萬有天壤之別，而街頭義賣、命相工作者完全沒有補助。

蘇院長，您一定知道，相信也一定同意：最弱勢者應獲得最優先的照顧。這不但是一種社會正義，更是普世的人道精神。遺憾的是，在台灣，在這波疫情的肆虐之際，我們完全感覺不到。

去年新冠疫情在全世界爆發的時刻，台灣雖然倖免於難，但多數行業、個人已經受到強烈的衝擊和傷害，國內許多身心障礙團體不斷提出呼籲，並透過立法院各黨團舉行和政府的協調會，甚至克服重重障礙，在滂沱大雨中陳情喊破喉嚨，但政府始終沒有具體的回應。

請問蘇院長：是不是因為我們弱勢，政府就忽視？幾經各種努力仍然得不到政府積極的回應，只好無奈地求助於您，盼望您和政府撥冗會見，聽聽我們微弱的心聲和需求，重視台灣120萬身心障礙者和家庭染疫和生存的危機，誠摯感激！（作者為「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」召集人）

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