高屏河濱公園附近居民撒種種植波斯菊，搭配舊鐵橋，景色宜人。（林和生攝）

近來有民眾發現，高屏溪河濱公園波斯菊與向日葵盛開，點點花卉妝點綠油油草地，不時還有火車緩緩經過，為藍天綠地增添繽紛色彩，吸引不少民眾拿出手機記錄這難得美景。

高屏舊鐵橋又名下淡水溪鐵橋，於1914年通車，全長1526公尺，是高雄與屏東之間第一條陸路運輸要道；直到1978年蓋新雙向鐵道橋後 被文化部封橋指定為國定古蹟，也是目前台灣唯一列為第二級古蹟的鐵道用橋樑，現由屏縣府文化資產保護所負責管理維護。

左岸高屏溪協會理事長葉奉達表示，眼前這片美景，曾一度規畫作為火葬場預定場址，鄰近居民聞訊後全力阻擋，更組成反火葬場自救會，堅決表達反對立場，最後行動成功，自救會解散後改組成為左岸高屏溪協會，開始力推地方觀光。

葉奉達說，這麼漂亮的地方希望有更多人知道，於是向水利署第七河川局認養河濱公園約一公頃土地，每到冬季皆在良田播下草花種子，花開的那一刻，總有不少運動、休憩民眾駐足拍照，「至少看到繁花盛開心情也特別好」。

為延續花海可看性，協會首次嘗試在夏天種花，目前花卉盛開，但協會成員說，夏天多雨且遇汛期，變數較多，首次種植看起來狀況不錯，不過雜草也多，後續會想辦法克服，未來就能加長賞花期。

葉奉達表示，為讓更多人看到這處美景，曾經舉辦音樂會、市集及攝影展，配合舊鐵道、眷村文化、白芒草銀河帶地景，未來不排除還有更多形式行銷，期盼藉此提升觀光價值，擦亮整個屏東市門面。