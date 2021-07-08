長期是全球機械製造龍頭的德國最近將機械出口冠軍寶座拱手讓予中國。據德國機械設備製造業聯合會（VDMA）近日公佈報告稱，受疫情影響，2020年全球機械貿易額約為1.05萬億歐元，銷量比一年前減少近10%。而疫情後經濟快速復蘇的中國則超越德國，首度成為全球機械設備出口冠軍。

《環球時報》引述德國《世界報》指出，中國去年出口的機器和系統產品約為1650億歐元，占全球15.8%的市場份額。德國出口額則是1620億歐元，全球市場份額為15.5%。而在2019年，德國出口領先於中國約1.4個百分點。該報告還顯示，美國以9.1%的市場份額位居第3，其後是日本、義大利。

對於中國超越德國成機械出口世界冠軍，德國機械設備製造業聯合會外貿主管阿克曼表示，這種變化並不令人驚訝。「中國多年來一直是世界上最大的機械製造商」，他說，去年中國機械產品的總銷售額為9240億歐元，幾乎與排名緊隨其後的德國、美國、日本和義大利4個國家的收入總和一樣高。中國成為對外機械貿易的領跑者只是時間問題。

VDMA的報告認為，疫情給中國機械產品的崛起提供強大的推動力，而德國等歐美國家則遭受嚴重挫折。中國機械產品的出口不再只流向非洲和亞洲等新興市場國家。即使在德國，中國現在也是最大的外國供應商。

報告稱，中國在許多領域已經取得重大進展，成為「德國製造」強大的競爭對手。 此外，中國現在還成為國際標準化的制定者，為機械出口創造條件。不過，報告也認為，中國在「工業4.0」等領域還落後於德國等國際競爭對手。

阿克曼說，「儘管如此，德國和歐盟不應採取保護主義，而應通過基於市場的措施應對中國產品的挑戰」。報告還顯示，德國機械企業看好中國市場，2021年第一季度，德國企業向中國出口近50億歐元機器，比去年同期增長20%。