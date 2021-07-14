美國眾議院議員傳要求美國商務部將長江存儲列入出口管制實體清單，市場認為，有助NAND Flash市場供需狀況，有機會進一步助漲第三季價格漲勢，對記憶體模組廠威剛(3260)等有利。

外媒報導，美國眾議院外交委員會共和黨議員致函美國商務部長 Gina Raimondo，指出其與中國軍方關係密切，其生產的晶片可用於國防、人工智慧與航太領域，要求將長江存儲列入出口管制實體清單。

長江存儲主攻高容量3D NAND，目前主要生產64層與128層3D NAND Flash，月產能約5萬片；據研調機構TrendForce 指出，以位元數計算，長江存儲在全球NAND Flash市占，今年將達3.8%，且傳出其正進行擴產，下半年產能將翻倍，明年市占率可望擴增至6.7%。

市場預期，若美國正式將長江存儲列入出口管制實體清單，有助NAND Flash市場供需狀況，甚至助漲價格，對記憶體模組廠威剛、十銓(4967)、宇瞻(8271)等有利。

另外，長江存儲若遭制裁，生產3D NAND的旺宏(2337)營運亦可望因此受惠。旺宏近幾年積極投入研發及資源在3D NAND，4月已將第一代48層3D NAND送交客戶端認證，預計下半年出貨，96層3D NAND今年也有機會量產，並朝向192層堆疊技術邁進。