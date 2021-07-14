福斯集團在周二上調了長期獲利目標，顯示該汽車集團在轉型往電動車和自動駕駛的路上，信心十足。

福斯在公布策略時表示，集團預計到2030年，其在全球銷售的汽車中有半數將是電動車，顯示該集團在告別燃油引擎之際，提出野心勃勃的目標。

另外福斯還提到科技與旗下品牌之間的協同效應，包括從平價的Seat和Skoda，到高價的奧迪和保時捷。福斯有信心在2025年，集團營益率將從7~8%提升到8~9%。

歐盟近日將公布新的氣候變遷策略的諸項計畫方案，可能包括在2035年開始禁售燃油車。

福斯在上月宣布，2035年前將在歐洲停止販售燃油引擎汽車。

福斯曾指出，希望能在2025年超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商。執行長迪斯(Herbert Diess)周二重申，集團立下全球最大電動車製造商的策略目標，目前正良好地走在軌道上。迪斯的執行長職務合約在上周被董事會批准，延長到2025年。

Merck Finck管理基金主管Marc Decker認為，福斯在規模和財務實力上都是無與倫比的，在這樣的背景下，福斯集團要成為全球電動車的龍頭，只是時間上的問題。

福斯計畫在2030年於歐洲建造六家電池工廠，並選擇中國的國軒高科作為德國Salzgitter市工廠的合作夥伴。

另外福斯在美國的充電部門Electrify America在周二指出，計畫在未來四年內，將美國和加拿大的電動車充電基礎設施數量增加一倍以上。預計到2025年底將擁有1800個快速充電站，以及1萬多個充電樁。

據Electrify America網站顯示，該公司目前擁有635個充電站。