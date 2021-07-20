瑞典汽車製造商富豪(Volvo)周二公布了第二季低於預期的核心利益。由於全球晶片短缺，讓富豪在供應鏈上承受極大壓力，讓強勁的汽車需求受到擠壓。

該卡車、巴士、建築設備、轎車和引擎製造商在第二季的調整後營業利益，從去年同期的32.7億瑞典克朗(約3.76億美元)，上升到97.3億瑞典克朗(約11.18億美元)，但低於分析師預期。

從去年傳染病大爆發後，半導體市場再度飆升熱絡，而全球半導體短缺問題正使得重型卡車和小轎車製造商受到擠壓，導致產量下降，延長交車時間，並提高成本。第二季出現大規模停產，富豪多次陷入困境。

富豪執行長Martin Lundstedt指出，今年下半，卡車生產和集團其他部門都將出現進一步的中斷和停工。

另外，新冠疫情導致貨運量激增和運費上漲，重型卡車需求強勁，訂單激增。原先因疫情而擱置的卡車訂單，車隊營運商首次敢再推進下訂。

富豪第二季旗下卡車品牌的訂單較去年同期增加143%，歐洲和北美市場的堅實成長，符合預期。