愛地雅（8933）董事長張元賓今（20）日在股東上指出，自行車業界在持續創新研發下，朝向高附加價值的登山車、公路車及電動自行車（i-bike）等產品發展，顯示高階自行車與電動車為未來產業的主流；尤其是歐洲地區的電動車最被看好，高毛利的電動車，將成為愛地雅台灣廠與波蘭廠的重要發展商品，預期電動車出口量與出口值將逐年成長。

展望2021年下半年，張元賓表示，自行車產業仍因疫情受惠，愛地雅因零件入庫之超前部署，以及台灣、大陸、波蘭等三廠的產能靈活運用，挹注電動車訂單成長，電動車的營收占比也將因此逐年攀升；愛地雅更因取得富士（FUJI）自行車品牌後，可望注入新的營運動能。

愛地雅總經理林恒斌表示，看好歐洲電動車的開發潛力，愛地雅將以波蘭廠為基地，就近拓展歐洲電動車市場，未來也將全力開發高性價比的電動車，佈局搶攻歐美市場；同時，也將建立各國組車策略聯盟，開發自行車原供應鏈以外的配合供應廠商，解決零件缺料問題。

愛地雅股東會通過2020年財報，年營收40.22億元，EPS0.05元，去年已經轉虧為盈；2021年上半年合併營收19.73億元，年增9.14％。今日股價小跌1.67％，收盤價11.75元。