日前指揮中心正式宣佈，疫情第三級警戒再延長2週至7月26日，各行業有條件「微解封」，不過像是酒店、歌廳、釣蝦場等行業仍需關閉，消息一出，有萬華在地人就發現，當日下午街道騎樓隨即出現穿著清涼、秀出一雙長腿的辣妹，疑似在到處攬客，讓他震驚不已，直「微解封有感，萬華超前部署！」

根據《ETtoday新聞雲》報導，有萬華居民投訴，當地拉客現象驚傳再起，8日下午5時許，該居民獨自一人走在廣州街上時，發現過去幾張熟面孔，部分阿姨疑似又開始在路上或坐機車上鎖定尋芳客，讓他感到憂心，還進一步提到，過去這些隨機尋找「消費者」的女子，通常都以「帥哥泡茶？」或「我介紹你，樓上有年輕的」等言語試探、刺激交易，不過因為該居民在萬華深耕許久，所以彼此還算認識，路上碰面也不會多說什麼。

對此，萬華分局龍山所周所長為防堵病毒又隨情慾流動，再出現破口，強調會針對艋舺公園、青山街及廣州街加強守望，警員採24小時、3小時1班的輪值形式，凡遇可疑狀況都會上前盤查，只要有流鶯拉客，在性交易當下被查獲，定不寬貸，依社維法開罰送辦。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。