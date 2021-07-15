關島推動AIR V&V疫苗旅遊計畫，旅遊業者鳳凰(5706)表示，因應市場需求推出5天4夜機加酒產品，首波3航次已全數完售。由於民眾詢問度仍高，公司決議趁勢推出8月12日保證出發的7天6夜機加酒產品，目前訂單已陸續湧入，可望為營運增添一絲活水。

鳳凰表示，首波推出的5天4夜關島機加酒產品詢問度高，目前3航次均已完售，仍有許多消費者期待加開。鳳凰對此決議搭配長榮航直飛航班、加開8月12日的保證出發航次，並參考旅客「5天太短」回饋反應，改為推出7天6夜機加酒產品。

鳳凰指出，7天6夜機加酒產品甫推出上架便已湧入訂單，詢問客群中甚至有已參加過首波關島行的遊客，主要認為還有許多水上活動沒玩夠。另外，亦有家長希望趁暑假結束前帶小孩出遊、詢問到關島打高爾夫的旅客亦不少。

此外，鳳凰透過多角化經營布局餐飲及健身產業，隨著指揮中心13日起對健身房等運動場館「微解封」，旗下的「Fitnexx菲尼克斯健身空間」因定位訴求為「個人專屬的獨立訓練空間」，健身環境較隱私、且不須與他人共用器材，更符合防疫規範，有助增添營收動能。

而鳳凰透過子公司柏悅插旗餐飲服務，以「好食嗑HAUS FOOD」品牌經營美食街，由於各地方政府目前僅澎湖開放內用，位於新北市的「日月光好食嗑美食街」配合政策仍維持外帶模式，以防疫為優先，未來將依據最新政策滾動式調整。

旅遊本業方面，鳳凰與花蓮遠雄悅來大飯店合作，推出包括火車票、住宿、早餐的暑期專案，另可搭配自選晚餐或海洋公園門票的套裝組合，也可加購一日或半日的九人座包車。同時，也推出6人成行的包車旅遊新玩法，提前為國旅解封做好準備。