台中市政府開設51處快打站、92場次，提供4萬2566名疫苗預約民眾接種。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕視察潭子國小快打站，並趨前關心施打疫苗的民眾。（王文吉攝）

中央開放第九、第十類登記疫苗預約接種，台中市政府今、明兩天加開51處快打站支援，同時也為教育部專案造冊的國小及幼兒園教職員約1.7萬人施打疫苗。盧秀燕今日視察潭子國小快打站，民眾稱讚動線很好、井然有序，但現場1名婦人施打疫苗15分鐘後突然嘔吐，被救護車送醫，盧秀燕也上前關心。

盧秀燕上午視察潭子國小快打站，從報到及掛號區、意願填寫區、等候區、注射區到留觀區，動線井然有序。1名46歲婦人疑對藥物、疫苗過敏，醫師囑咐必須留觀30分鐘，未料，婦人接種15分鐘後，隨即嘔吐不適，盧秀燕見狀趨前關心，婦人被救護車送往醫院觀察治療。

盧秀燕指出，台中市民約有11萬人透過「唐鳳系統」預約接種疫苗，考量全市醫療院所能吸收的施打量能約8萬人，因此市府今、明兩天開設51處快打站、92場次，提供4萬2566名疫苗預約民眾接種，補足醫療院所施打量能；

盧秀燕說，即日起至22日也為國小及幼兒園教職員約1.7萬人施打疫苗；另外，22日更將開設64處快打站，為台中市65歲長輩施打疫苗。

盧秀燕提到，台中自今日起至22日連續3天廣設快打站提供市民疫苗接種服務，是非常辛苦龐雜的工作，感謝衛生局所有基層醫護同仁、民政局、區公所及里鄰長的大力動員，以及學校系統的校長、教師提供協助，讓快打站動線更流暢，讓市民得到很好的服務。

民政局長吳世瑋呼籲，完成線上疫苗系統預約及接獲專案通知施打疫苗的民眾及教職同仁，請務必依照登記預約及通知的時間前往接種疫苗，越早完成施打，越早形成保護力。

此外，為加速疫苗接種作業，也籲請前往接種的民眾及教職同仁預先於COVID-19公費疫苗預約平台下載「COVID-19疫苗接種須知」完成疫苗接種評估及意願書填寫，並攜帶至快打站，可節省現場填寫等待時間。

吳世瑋也提醒，COVID-19疫苗預約平台第3輪「意願登記」昨中午12時截止登記，今日起符合資格者會陸續收到簡訊，預約接種期程至22日中午12時截止，施打期間為7月23日至29日，本輪可接種疫苗為AZ疫苗；尚未收到簡訊的民眾，將於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。