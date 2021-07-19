Delta變異病毒來勢洶洶，為降低病毒進入社區風險，中央流行疫情指揮中心已發函民航局，自即7月21起將加強國籍航空機組員返台的檢疫措施，即便機組員已接種2劑疫苗滿2周，長程航班機組員返台須增加1次PCR檢測，並要求7天的加強版自主健康管理；而從高風險國家派飛返台機組員，均須入住防疫旅宿及防疫宿14天。

根據7月1日甫上路的國籍航空機組員檢疫規定，從重點高風險國家航線航班之返台機組員，只要接種完2劑疫苗滿2周可無須居家檢疫，僅需7天自主健康管理，並在期滿PCR採驗。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，國籍班機若前往7個重點高風險國家的機組員，返國就是14天的居家檢疫，7月21日起，從高風險國家返台機組員均須居家檢疫14天，檢疫期滿會再採檢一次，採陰才可出關。

其他長程航線航班機組員，返台後調整為7天的加強版自主健康管理，同時在第0天和第7天都要採檢PCR陰性，面對全球疫情，在機組員的管理都會滾動式檢討，並嚴格落實。