張睿家擁吻嚴正嵐，創造「無重力之吻」浪漫場景。（七十六号原子、myVideo提供）

張睿家與嚴正嵐甜蜜約會。（七十六号原子、myVideo提供）

台灣首部奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》16日已首播三集，立刻衝上平台當日戲劇類排行榜第一名，主演張睿家、嚴正嵐、李齊﹑袁子芸首播隔天透過社群平台直播感謝粉絲支持，並預告本周五（23日）新集數將有更大亮點。新的一集中，「貓妖總裁」張睿家突然無法控制妖力，從可愛貓咪瞬間變成人形，全裸倒在嚴正嵐懷中，張睿家事前狂操鍛鍊大秀壯碩胸肌，嚴正嵐臉紅說：「那是我人生摸過最大的胸部啊！」兩人也端出前所未見的「無重力之吻」，全糖再加糖的甜度，要觀眾做好心臟被重擊的準備。

「貓妖總裁」張睿家與「犬妖特助」李齊成為萌寵系代表，張睿家揣摩貓咪個性傲嬌不理人，興致一來又突然直球告白嚴正嵐，爆笑情節引起討論，粉絲表示：「好多可愛動物，超療癒的喜劇，看三集笑三集！」扮演「哈士奇犬妖」的李齊眼中只有貓少主，觀眾笑問「確定女主角不是李齊嗎？」並許願「想要一隻二哈特助」，也有不少人說「已經刷了好幾遍，太短看不夠，想多看幾眼帥氣貓老闆」，幾位主演首播隔天實現粉絲願望，一起現身社群平台直播與粉絲互動，感謝大家的支持讓這部劇衝上戲劇排行榜第一名。

繼上周播出獲好評，本周全新兩集的劇情將更加高潮迭起，「人貓戀」瘋狂撒糖的節奏值得期待。張睿家火力全開猛撩嚴正嵐，各種貼心舉動一波接一波，當嚴正嵐氣呼呼嗆他是「控制狂」，張睿家不假思索回「妳才控制狂」，接著拋出撩妹金句：「妳控制了我的心，又控制了我的喜怒哀樂。」讓嚴正嵐滿臉羞紅，終於承認自己喜歡上這個傲嬌霸道的貓老闆。張睿家直球告白成功，立即開心擁吻嚴正嵐，個子矮小的嚴正嵐瞬間雙腳懸空，這幕「無重力之吻」絕對是台劇史上少見的浪漫一吻。張睿家也十分自豪這場吻戲設計，他認為人類親吻絕對不會這樣做，但他是演一隻貓妖，「貓咪都是直覺式反應，我就想把對方抱起來，一切都顯得很合理」。

給足觀眾滿滿甜寵劇情之外，本周還能零死角欣賞張睿家的「大」胸肌，嚴正嵐面對難以一手掌握的「胸圍」，她害羞得不斷用手扇風降溫，直喊：「看得有點臉紅心跳，實在不知道眼睛該往哪裡擺。」她笑說，沒看過這麼壯碩的裸男在面前，相信現場每個女性工作人員都跟她一樣，連路過的阿嬤都情不自禁發出讚嘆聲。嚴正嵐表示：「我還必須摸著他的胸肌，那是我人生摸過最大的胸部啊，嚇死我了。」張睿家也表示這場戲印象深刻，他事前做足準備，希望在鏡頭上呈現最佳狀態，絕對不讓粉絲們失望。