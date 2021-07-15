【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來微解封，是否很想趕快到戶外走走呢？因應中央流行疫情指揮中心公告「三級延長、適度鬆綁」指引，交通部觀光局參山國家風景區管理處自7/13起有條件鬆綁捎來步道、希利克步道等17處轄區內非封閉型戶外景點，並加強監控人流聚集狀況，機動進行分流與管制。

並針對轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等7處遊客中心，以承載人數之40％為容留量，採取單一出入口，嚴格執行實聯制、戴口罩、量測體溫等防疫措施；唯谷關溫泉公園泡腳池因較難維持適當社交距離，仍持續關閉至7/26。

▲梨山水果街7月13日起有條件開放營業，採買須全程配戴口罩不能試吃。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處╱提供

參山處代理處長曹忠猷表示，遊客中心目前正加強清消工作，7/13重新開放之後落實防疫措施，提供遊客安全的服務環境。而梨山賓館、就是愛荔枝樂園、歇心茶樓等委外經營據點雖有條件開放，但臺中市、彰化縣、新竹縣目前已公告餐廳禁止內用，仍請遊客遵循各縣市政府之防疫規定。另外，梨山水果街剛好是水蜜桃季，也不能有遊客試吃、聚集等情形。

▲梨山風景區楓之谷1956秘密花園7月13日起有條件開放。 圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處╱提供

參山處同時呼籲民眾於三級延長期間，仍減少不必要之外出，因此將匯集中彰與竹竹苗觀光圈業者人氣商品，透過參山粉專舉辦4場「食旅參山輕鬆購－嚴選好物直播活動」，透過直播活動，邀請霧峰區農會、大安區農會與東勢軟埤坑休閒產業協會推出當季限定農特產，霧峰在地嚴選哈密瓜、飛天豬豪華組合、東勢高接梨禮盒等，皆可享有超特惠直播期間限定的優惠價，歡迎上粉絲團查詢。

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