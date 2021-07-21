行政院「BNT原廠疫苗捐贈專案-慈濟基金會專案」進度說明｜2021.07.21

針對慈濟基金會採購500萬劑BNT德國原廠疫苗案，今（21）日，宣布已與上海復星完成採購及捐贈合約簽訂，行政院下午舉行記者會，由行政院發言人羅秉成對外說明。

關於契約金額及供貨時程，羅秉成在記者會中表示，這些都是保密事項，僅透露這1500萬劑疫苗是分批到貨，但何時到貨則不便說明。至於外包裝是否有中文字樣「復必泰」，以及採購名義，羅說，相關條件就跟先前的專案一樣，都是以政府官方名義採購。

未來是否會開放其他團體或各縣市購買疫苗，羅秉成說，用專案辦理有特殊採購上的需求、安排，現在共有1500萬劑BNT疫苗，政府也在多元採購，積極爭取，年底前也有莫德納疫苗的增購，明後年也規劃採購莫德納的次世代疫苗，共3000萬劑等等，這些都是政府在採購疫苗政策上予以兼顧的，關於專案進行，也很感謝大家的支持、合作，才能順利成功。

民間團體與BNT簽約成功，但政府去年在採購上卻遇到困難，最大的差別在哪？羅秉成表示，去年政府在採購疫苗都是想方設法、積極進取去找各種管道，希望能買到足夠且安全有效的疫苗供國人使用，但在過程中有些障礙跟困難存在，這次是在民間支持跟合作下，創造一個模式，能兼顧政府利益也能滿足捐獻者的熱情，並採購到足夠疫苗，如果沒有公司協力、民間支持也不太能做到。

至於為何當初沒有直接尋求民間幫忙，羅秉成說明，當時民間都沒提出相關協助的方法，後來能開啟這樣的方法，政府經評估有相當的可行性，才用專案的模式辦理。

媒體問到，是否會幫這三捐贈單位保留部分BNT疫苗，提供三單位的員工接種。羅秉成特別謝謝三個捐贈單位，無條件把所捐贈的疫苗給中央統籌運用，至於疫苗陸續分批到貨後，如何施打、規劃要由疫情中心決定辦理，屆時若開放施打，預約平台上就會開放這選項給民眾勾選。

外界關注，BNT疫苗到貨後能否提供給12~18歲青少年施打，羅秉成表示，BNT疫苗可使用在12~18歲青少年身上，並再次強調，此次專案是民間出錢出力取得疫苗，政府統籌運用辦理，是扮演輸入、專案EUA的角色，是由疾管署負責辦理並完成後段所有的行政作業，請國人放心。

上午羅秉成指出，本專案依循先前台積電、永齡模式辦理，其捐贈原則、契約架構及條件均相同一致，而三捐贈單位共計1500萬劑之BNT疫苗，將統由疾管署併案向食藥署申請EUA專案輸入許可，並將12~18歲未成年人納入使用對象之範圍內。