美國股市2大指數標普道瓊工業指數（S&P Dow Jones Indices）和富時羅素指數（FTSE Russell）決定將數十家中國公司從指數中移除，並分別在7月底與8月初生效。這是美國股市因應拜登政府針對中國的行政命令所做的最新舉措，該項命令禁止美國國內對涉嫌與中共軍方有關聯的公司進行投資。

據《路透》報導，根據美國最新行政命令，標普道瓊工業指數周三晚間決定自8月2日起將25家中國公司從指數中摘除，富時羅素指數同時決定7月28日開始將另外的20家中國公司從指數中移除。

富時羅素並且表示，該決定是基於指數用戶和利益相關方的回饋。

報導說，2大股價指數根據拜登6月3日簽署的禁令在指數中移除中國公司，可能會讓這些中國公司遇到麻煩，目前這些公司正受到中國政府的全面監管與審查，以對科技相關行業擴大控制並加強資料安全工作。

在過去十年中，美國資本市場一直是中國公司嚮往的資金來源，尤其是對於科技公司，他們希望其估值趕上當地上市同行，並利用其具有龐大流動性的資金池。

然而，中國在過去一周通過網路安全審查打擊了數家希望在美國上市的公司。

報導指出，網約車巨頭滴滴出行近期成為最明顯的打擊目標。就在幾天前，該公司剛在紐交所上市籌資44億美元。在中國下令將滴滴出行應用軟體從移動應用商店下架後，滴滴的股價連續第4天下跌，週四收跌5.9%。

將從富時羅素和標普道瓊相關指數中刪除的股票包括航空航太相關企業，如航太彩虹(002389.SZ)、中航高科(600862.SS)和中航重機(600765.SS)。

另據《美國之音》指出，富時羅素之前已經將杭州海康威視數字技術（Hangzhou Hikvision Digital Technology）等中國公司從指數中移除。

標準普爾（S&P）表示，根據一個之前發佈的行政命令，籮筐技術有限公司（Luokung Technology Corp）等部分中國公司從指數中移除。現在根據拜登總統最新簽發的行政命令，這些公司現在可以回到指數內。