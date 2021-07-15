台股近期持續攻堅，投信法人指出，雖然台股後市可能受美股影響而震盪，但預計在基本面強勢下仍有撐。

日盛投信台股基金團隊表示，外需依然是推動台灣經濟的主力，台灣6月出口額366.5億美元，年增35.1％，連12個月正成長，加上本土疫情趨緩，6月營收偏向正面，有利於台股。

產業方面，焦點轉移到產業趨勢向上，兼具政策加持與題材面的電動車、蘋概、Server供應鏈等族群，5G刺激傳輸規格升級帶來新商機。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，市場短期資金操作雖偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主因在於產能供給瓶頸與國際運輸出現問題，但下半年科技旺季來臨，看好第二季已經整理過的電子股，例如科技上游半導體、車用電子、雲端網通與Apple手機概念股。此外，針對解封後，終端消費復甦的概念，如餐廳、戶外休閒器材、汽車類、觀光旅遊等，預期皆可望逐漸改善。

在傳產股方面，安聯投信台股團隊指出，受惠於疫後時代、經濟重啟所帶動的需求增溫，如隱形眼鏡、紡織、製鞋、電動自行車、鋼鐵、工具機、造紙、塑化相關標的，可留意。預期歐美在走出疫情、經濟逐漸解封下，因為外出機會增加，也將帶動服飾、鞋子、隱形眼鏡、自行車等各項商品需求。航運主要觀察報價走勢。