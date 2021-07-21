航運三雄長榮、陽明及萬海近期股價出現劇烈回檔，長榮今（21日）出關首日沒有慶祝行情，更一度被打入跌停，終場收在155元，重挫逾8%，讓不少投資人哀鴻遍野，不過也有網友表示，由於最近航運風浪太大，趨勢太詭譎，因此在開盤時就先出清手上的27張長榮股票，賺進超過265萬，引起網友熱議，更有人直呼原Po是神操作，一賣完股價就開始殺。

從去年下半年開始，受惠於運價費率不斷攀高，長榮股價跟著飆漲，今年至今已成長超過3倍，但從7日二度遭處置後開始下修，跌幅逾30%，今終於等到出關日又碰上法說會，但股價並未受到利多激勵。

長榮今開盤衝上183.5元，但不到一小時就翻黑，約11點多觸及跌停價153元，隨後在下午1點多打開跌停，終場收在155元，下挫14.5元（或8.55%），陽明與萬海同樣開高走低，陽明慘吞跌停，收在153.5元，萬海下跌22元（或8.45%）收在238.5元。

航運股翻船讓不少「水手」哀號，不過也有網友在PTT論壇上表示，自己在5月份以成本價81.5元買進27張長榮股票，兩個多月來曾看到盤中新高233元也見過低點148.5元，但考量目前風浪太大，已經無法分辨詭譎的風向，因此開盤時就決定出清全部持股，賺進超過265萬，損益率達119%。

原Po也說，「如果股價上去算我被瘋狂打臉，如果下跌會再選擇時機進場，祝福各位水手、航酸、空手仔，通通能夠發大財。」文章一出引起網友們熱烈討論，「恭喜，入袋為安才是真的」、「早點賣賺更多，可惜」、「有點跑晚了，但還是恭喜」、「賺了一年收入，猛」、「靠航運提早一年退休」。

此外，有人認為原Po跑得快，「看起來跑得慢，但其實是神操作」、「開盤出掉後就開始殺了，算你跑得快」、「好險你跑得快，恭喜」、「這盤勢看來要盤很久了」、「其實你是搭救生艇逃難了」、「贏過還在船上的韭菜」、「剛下，船就沈了」、「航運早就Over」。

長榮今召開法說會，總經理謝惠全使用「需求未歇、穩步前行」八字箴言形容下半年景氣，並宣布明年及往後3年半還有42艘新船待交付，合計超過55萬TEU運能陸續加入，另外，下個月2.4萬TEU型的大型船舶將交船，預計能為亞洲至歐洲航線提高競爭力。