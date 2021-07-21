全球海運景氣歷經2020年谷底，到今年歷經史上未曾有過的榮景，長榮(2603)總經理謝惠全32字箴言形容去年跟今年航運走勢：「2020上半年：市場巨變、驚濤駭浪；2020下半年：缺艙缺櫃、運價攀升；2021上半年；否極泰來、獲利倍增；2021下半年：需求未歇、穩步前行。」此外，長榮海運之前訂造12艘2.4萬TEU(20呎櫃)超大型貨櫃輪，預計7月底交第一艘船，隨著2.4萬TEU大船加入後，長榮在歐洲競爭力所向無敵。

回顧2020年，上半年疫情開始蔓延時，全球經濟活動驟減，市場恐慌情緒高漲，致使貨量急遽下跌。專業航運研究機構Alphaliner持續下修2020年的貨量成長預測，5月二度下修至-8.8％，預期的衰退幅度比2009年全球金融危機時的-8.2％更低。

2020年下半年，全球許多國家實施寬鬆貨幣政策與各項紓困方案，推動經濟復甦，市場貨量逐步回升，運價也逐漸走揚。尤其在第4季，各國開始解封重啟經濟活動，帶動市場貨量激增。然而碼頭工人及拖車司機染疫引發缺工問題，導致碼頭裝卸及貨櫃運輸效率下降，港口嚴重壅塞，空櫃調度供不應求，造成市場運能供需失衡，運價在缺艙、缺櫃及缺工的情形下急遽攀升。

長榮在2020年交付16艘新船，增加10萬餘TEU的運能供給。針對缺櫃問題，在2020年也新增15.2萬TEU的櫃量(自有櫃與租櫃各半)，減緩供應鏈瓶頸所造成的缺櫃壓力。

長榮目前營運船隊計201艘船，運能逾135萬TEU，自有船115艘，約67萬TEU；租船86艘，約68萬TEU。自有船的運能占比為49％，租船為51％。

今年預計交付33艘新船，增加超過26萬TEU，運能約成長18％。33艘中已交付16艘，年底前還有17艘待交付，24000 TEU型船將配置在亞洲-歐洲航線，12000 TEU型船規劃配置在亞洲-美國線，1800 TEU及2500 TEU型船預計配置在亞洲近洋航線。

2022年及以後3年半的期間仍有42艘新船待交付，合計超過55萬TEU運能陸續加入長榮船隊，2022年約有11％的艙位成長。

在貨櫃供給方面，配合市場需求及船隊擴增計畫，長榮及早規劃因應，預計今年集團新造櫃及租櫃將達42萬TEU。