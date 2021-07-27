陽明(2609)全新11000 TEU級貨櫃輪「帆明輪」(YM Travel)於今(27)日正式竣工交付，並於今治造船廣島船廠舉辦新船命名暨交船典禮儀式，「帆明輪」(YM Travel)交付後將配合THE聯盟航線規畫，於7月30日投入亞洲往返美洲之PS6航線。

陽明海運向船東正榮汽船株式會社租入，並由船東委交今治造船株式會社(以下簡稱今治造船)量身打造之全新11000 TEU級貨櫃輪「帆明輪」(YM Travel)正式竣工交付，陽明海運表示，陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11000 TEU級貨櫃輪，而「帆明輪」(YM Travel)為此系列第6艘交付之新船；該船型可裝載約11860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

「帆明輪」(YM Travel) 於交付後，將配合THE聯盟航線規畫，於7月30日投入亞洲往返美洲之PS6航線，靠港依序為：青島–寧波–釜山–洛杉磯–奧克蘭–神戶–青島。

陽明海運表示，此系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，可加速本公司船隊汰舊換新，除使整體船齡年輕化外，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效；同時透過船隊船型優化，有利於應變國際情勢與環保法規所造成的航運環境變化，多元化營運船隊發展；近期海運市場持續暢旺，導致全球運輸需求急遽攀升，此新型貨櫃輪交付並投入陽明海運船隊，將有助於最大化艙位效用，滿足客戶需求，提升陽明海運整體營運綜效及運送服務。