台股加權指數21日開在17593.60點，呈現反彈，權王台積電（2330）開高在586元，上漲5元，航運股長榮（2603）結束處置，早盤股價走強，漲幅逾6％，帶動陽明（2609）及萬海（2615）及鋼鐵人紛紛上漲，早盤加權指數大漲逾140點。

Delta變種病毒持續肆虐，但華爾街告別恐慌，20日投資人逢低買進，十年期美債殖利率回升1.2％以上，美股四大指數齊揚，道瓊指數收紅近550點，終場美股四大指數漲幅介於1.38～1.62％。蘋果漲幅2.60％、台積電ADR漲幅0.91％、聯電ADR漲幅0.86％、日月光ADR漲幅1.89％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，加權指數20日下跌260.51點，下跌家數913家、上漲家數158家，過去三天強勢的櫃買指數，也補跌0.99％，強勢股出現補跌，是投資人因應盤勢發展的自然結果，不過，有特定人護盤的台股，會較其他亞洲新興市場相對抗跌。

范振鴻指出，這段期間台股表現相對抗跌，一旦出現補跌，應是短線跌勢暫告段落的訊號，既然只是預期心理的恐慌，造成的盤勢劇烈震盪，就僅是短期的修正，對台股今年以來的多頭走勢，尚未造成結構性的破壞，美股20日出現強勢反彈，台股的短線回檔將暫告結束、展開反彈。