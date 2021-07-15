美國勞工局周四(15日)盤前公布上周初領失業金人數達36萬人，符合市場預期，也是自 2020 年 3 月 14 日以來的最佳數據，顯示美國經濟正逐步復甦，此外，美國聯準會(Fed)主席鮑爾指出，目前就業市場仍遠遠不足縮減購債計畫的程度，替市場寬裕流動的資金緊縮可能繼續延後時程，此外，摩根士丹利也繳交出本周銀行股財報開出以來最優秀表現之一。美股周四開盤下跌8.42點、以 34924.81點開出，台積電ADR下挫5%。

截至台灣時間15日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌102.95點或0.29%、暫報34830.28點；標普500指數下跌16.70點或0.38%、暫報4357.60點；那斯達克指數下跌80.77點或0.55%、暫報14564.18點；費城半導體指數下跌49.51點或1.51%、暫報3239.67點。

5大科技巨頭齊跌，電動車大廠特斯拉股價上漲5.18美元或0.79%、暫報658.56美元。台積電ADR股價下跌6.33美元或5.09%、暫報118.06美元；聯電ADR股價下跌0.080美元或0.82%、暫報9.62 美元。

鮑爾周三出席美國眾議院金融服務委員會聽證會，目前就業市場仍遠遠不足縮減購債計畫的程度，並承認通膨的確增長速度超乎預期，但強調高通膨只是短暫現象，並提到縮減購債 (Taper) 和升息計畫，雖然這離現在都還很遙遠，但Fed官員已經就這些問題討論，並在之後的會議上會繼續研究該議題。