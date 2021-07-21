台股今(21日)開高走低，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海午盤過後紛紛被打入跌停，拖累大盤指數一路往下，指數高低震盪355點，尾盤台積電股價有買盤拉高，收在585元，上漲4元，使大盤跌幅收斂，終場加權指數收在17458.79點，下跌69.95點，成交值放大至6131億元。

美股周二強勁反彈，激勵台股開盤上漲64.86點，以17593.6點開出，台積電開盤上漲5元，以586元開出，聯發科、鴻海、聯電以及股王矽力-KY、股后大立光都開高，今出關恢復正常交易的長榮開在180元，帶動陽明、萬海上揚都有半根漲停，指數開高走攻，開盤不久即攻上17707.56點，大漲178點。

長榮今召開股東會，董事長張衍義樂觀看待今明兩年的海運景氣，主因全球主要經濟體的製造業採購經濟人指數(PMI)維持正向發展，貨量成長動能充足，而全球海運市場依然受到港口壅塞、運力供不應求的影響，運價可望維持在歷史高檔，股價開高走高至183.5元，但賣壓隨即湧現，不到10點即由紅翻黑，接近11點時又再下殺一波，航運股也跟著走弱，午盤過後，貨櫃三雄股價陸續被打到跌停，拖累大盤指數越走越低，一度來到17352.24點，下跌176點，失守17400點關卡。

鋼鐵股早盤漲逾2%，但仍不敵獲利了結賣壓，燁興早盤一度攻上漲停，中鋼、中鴻、官田鋼等股價也都翻黑。