港股一度重挫超過1400點 科技指數急瀉逾9％ 16:072021/07/27 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 港股連兩天跌逾千點。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港股市連日重挫持續，今天恒生指數尾市跌幅進一步擴大至逾1200點，跌破25000點水平。盤中最低跌至24748點，跌1444點，跌幅逾5.3％。 北京政府加大監管力道，拖累科技股下跌，問世剛滿一周年的香港科技指數破底，新報6131點，跌659點，跌幅9.7％。 國企指數新報8735點，跌619點，跌幅6.6％。 港股持續暴跌 早盤失守26000點 《基金》股災療傷期 高價股＜台股 #跌幅 #科技指數 #新報 #61 #9點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》美股超級財報周 S＆P500ETF高亢 12:342021/07/27 財經 金積行情失靈 法人：台股先震再攻 04:102021/07/27 財經要聞 傳董事長將註銷公司 火幣科技股價大跌 11:252021/07/27 財經 《國際金融》Prosus重挫 歐股高點回落 09:442021/07/27 財經 長榮、陽明慘收跌停 台股收盤挫低133點 17300點失守 13:382021/07/27 財經 散裝船業看多 BCI指數今挑戰4,000點 04:102021/07/27 財經要聞 《港股》科網股走弱 恆指震盪劇烈 10:352021/07/27 財經 《美股掃瞄》看好超級財報 美股三大指數連2日創新高 09:102021/07/27 財經 《日股》日股近關情怯 兩萬八游走 12:512021/07/27 財經 《晨間解盤》外資保守 主攻二線業績股(倫元投顧提供) 07:452021/07/27 財經 不斷更新》貨櫃三雄又翻船 陽明逼近跌停 台股盤中跌逾130點 09:092021/07/27 財經 兩岸熱門新聞 東奧》未能奪桌球混雙金牌 許昕：中國隊無法接受 - 政經 - 旺報 南京傳播鏈擴至126人 確定為Delta病毒 宣布最新管制措施 - 兩岸 獨／台灣五月下旬疫情發燒 又有「小明」被擋無法入境 - 兩岸 大陸侯志慧舉重破奧運紀錄 奪金一雪5年遺憾展笑容 - 兩岸 共軍上將朱生嶺鄭州救災現場被網民認出 地方官鞋面鋥亮遭吐槽 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。