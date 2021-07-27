香港股市連日重挫持續，今天恒生指數尾市跌幅進一步擴大至逾1200點，跌破25000點水平。盤中最低跌至24748點，跌1444點，跌幅逾5.3％。

北京政府加大監管力道，拖累科技股下跌，問世剛滿一周年的香港科技指數破底，新報6131點，跌659點，跌幅9.7％。

國企指數新報8735點，跌619點，跌幅6.6％。

港股持續暴跌 早盤失守26000點
《基金》股災療傷期 高價股＜台股
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