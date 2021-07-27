逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股26日漲多跌少，但台股27日仍受港股與陸股重挫，以及貨櫃三「熊」長榮、陽明及萬海持續破底的拖累，收盤續跌133點，以17269點作收，又創近期新低。至於績優電子股瑞昱、惠特27日卻都逆勢大漲再創新高，建議投資人維持賣出航運、鋼鐵，轉買強勢電子股的操作規律。

個股方面，本周納入投資組合的宏觀，身為東京奧運受惠股，擁有線上運動轉播的龐大商機，其產品射頻IC出貨有望爆增，第三季營收挑戰倍數成長，股價27日逆勢大漲再創近2年新高，短線仍有高點可期。