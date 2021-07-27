逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:302021/07/27 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股26日漲多跌少，但台股27日仍受港股與陸股重挫，以及貨櫃三「熊」長榮、陽明及萬海持續破底的拖累，收盤續跌133點，以17269點作收，又創近期新低。至於績優電子股瑞昱、惠特27日卻都逆勢大漲再創新高，建議投資人維持賣出航運、鋼鐵，轉買強勢電子股的操作規律。 個股方面，本周納入投資組合的宏觀，身為東京奧運受惠股，擁有線上運動轉播的龐大商機，其產品射頻IC出貨有望爆增，第三季營收挑戰倍數成長，股價27日逆勢大漲再創近2年新高，短線仍有高點可期。 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 #宏觀 #長榮 #陽明 #萬海 #惠特 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:092021/07/26 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:522021/07/26 財經 《盤中解析》搭上失速列車 台股狂殺百點 12:002021/07/26 財經 不斷更新》貨櫃三雄觸礁 台積電放手 台股盤中跌逾130點 09:112021/07/26 財經 不斷更新》貨櫃三雄又翻船 陽明逼近跌停 台股盤中跌逾130點 09:092021/07/27 財經 《晨間解盤》外資保守 主攻二線業績股(倫元投顧提供) 07:452021/07/27 財經 《集中市場》電傳金無力 外資再轉賣、7月逼近千億元 15:412021/07/26 財經 長榮、陽明慘收跌停 台股收盤挫低133點 17300點失守 13:382021/07/27 財經 《盤中解析》航運風浪大 台股左右搖擺 10:012021/07/27 財經 貨櫃三雄摔逾6％ 台積電翻黑跌5元 台股收盤重挫169點 13:392021/07/26 財經 擊敗76國好手 花蓮李逸寬物理奧賽摘金 04:102021/07/27 生活新聞 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾出招真的該怕？ 華爾街憂慮AMD這數據 直指台積電恐拖累 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。