證券分析師陳杰瑞表示，即便美股26日持續反彈，惟美國8月初將面臨債務上限問題，且美國聯準會（Fed）本周也將開會，市場不確定因素下，亞股近期表現弱勢，台股開平走低，終場下跌133.69點，收在17269.87點。

就技術面觀察，台股價跌量增，技術面持續弱勢，且KD指標低檔鈍化，且預期下檔季線支撐力道不大，短線的恐慌性殺盤恐怕不會太快結束，建議投資人仍應持續留意，並持觀望態度。

個股方面，本周納入投資組合的敦泰，受惠漲價效應，第二季挑戰賺進一個股本，獲利比首季成長逾一倍，第三季業績有望持續改寫新紀錄，帶動前三季賺進超過兩個股本，股價再墊高。

至於盤面表現方面，貨櫃三雄賣壓仍相當大，長榮、陽明26日亮燈跌停，嚴重影響台股人氣；此外，護國神山台積電雖收平盤，惟股價仍持續在季線下震盪，顯見大盤近期易跌難漲。

此外，強勢的中小型股族群則包括IC設計、LED、第三代半導體、設備等，不過，高檔震盪幅度也大，故台股近期人氣亦出現退潮的跡象，建議投資人手中強勢股若未能持續創高，都應於隔日開盤賣出，先行落袋為安。