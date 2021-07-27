在內地股市集體下挫之下，港股周二一度貫破2萬5000點，兩天合計狂瀉逾2200點。

周二香港恆生指數跌1105.89點或4.22%，為25086.43點。國企股(H股)跌475.66點或5.08%，為8879.58點。交易所今日成交金額創新高，達3606.7億港元。

恆生科技指數收跌7.97%，跌幅更深於前一日的大跌6.57%。

市場焦點騰訊再跌9.0%，報446.0港元，跌勢更劣於周一的7.7%；消息指稱，美國女股神Catherine Wood上周每天都再減持騰訊，以及大舉減持中資股。

由於中國監管單位近日的動作，美股上市的中資股也連跌多日。

美團大跌17.7%，報194.0港元。中國市場監管機關周一新規定，將正確保障外送人員的勞動權益和福利。

阿里巴巴跌6.4%；阿里健康跌18%；京東健康跌23%；網易跌14%。

其他藍籌股包括海底撈跌12%；碧桂園跌16%。