市場聚焦企業財報，財報優異表現激勵美股勁揚，點燃投資人對市場樂觀情緒上升，延續昨日反彈行情，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數小漲約0.3%，費城半導體指數上漲約2%。

截至台北時間21點57分，道瓊工業指數上漲261.79點或0.76%，暫報34773.78點；那斯達克指數上漲58.37點或0.4%，暫報14557.25點；標普500指數上漲25.47點或0.59%，暫報4348.53點；費城半導體指數上漲67.23點或2.11%，暫報3258.19點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉上漲2.55美元或0.39%，暫報663.05美元；台積電ADR上漲0.64美元或0.55%，暫報117.04美元；聯電ADR上漲0.05美元或0.56%，暫報9.11美元。

嬌生、可口可樂等企業財報表現皆優於預期，嬌生上漲0.08美元或0.1%，暫報168.62美元；可口可樂上漲1.2美元或2.15%，暫報57.04美元。

Netflix於美股周二盤後公布Q2財報，第二季EPS2.97美元，略遜於市場預期，但營收為73.4億美元，略優於預期；此外，雖然付費訂閱用戶成長逾150萬人，增幅遠超預期，但該公司預測Q2付費用戶的350萬的成長，遠低於市場預期的約500萬用戶；Netflix下跌16.65美元或3.14美元，暫報514.40美元。