電動車大廠特斯拉周一盤後公布Q2財報，淨利較去年同期增長狂翻約10倍，繳出十分漂亮的成績，女股神伍德（Cathie Wood）一直是特斯拉堅定不移的多頭，更喊上3000美元的目標價，但因其與目前股價差距過大，華爾街有聲浪認為這預測太過瘋狂，伍德直批分析師「目光淺短」，並對華爾街的估值提出質疑。

特斯拉公布第二季亮眼財報，財報和財測均優於市場預期，Q2調整後每股收益為1.45美元，營收為119.6億美元；此外，淨利為11.4億美元，遠高去年同期1.04億美元，增長翻了約10倍，也是首度超過10億美元。

《MarketWatch》報導，方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德預測特斯拉股價，將於2025年達到3000美元，由於與目前股價差距尚有很大一段距離，因此華爾街認為這項預測似乎過於瘋狂。

伍德則認為，特斯拉的估值如此低迷不振的原因，歸咎於分析師過於目光淺短，以及錯誤的分析師在追蹤特斯拉，她表示「特斯拉是一家多元化的科技公司，但專研它的卻只是華爾街的汽車分析師」。

伍德進一步指出，特斯拉是一家科技公司沒錯，但它不是一般的科技公司，還涵蓋能源存儲、機器人、AI人工智慧和軟體服務，「所以我們總共有三位分析師在打造特斯拉的模」。

伍德稱，2019年專注於變革性創新的股票市值約7兆美元，直到2020年翻了一倍，達到14兆美元，「在未來的5至10年內，將超過75兆美元，可能會超越股市的所有增長」。

伍德解釋，破壞性創新的另一面是創造性破壞，因此現今的傳統基準充滿許多價值陷阱，而這些陷阱將被破壞或摧毀，「正確的進行創新十分重要，但我認為現在的傳統研究部門不能接受」。