特斯拉周一公布第2季財報，獲利較去年同期成長近10倍，首次突破10億美元大關，優於市場預期，執行長馬斯克（Elon Musk）藉此機會回應外界問題，未料馬斯克竟在過程中兩度批評蘋果，他認為，市場上對於特斯拉大量使用鈷的看法存在誤解，蘋果才是百分百使用鈷的企業，又偷酸蘋果的「圍牆花園」壟斷政策，引起熱烈討論。

CNBC報導，儘管兩家企業目前在業務上沒有直接競爭，但蘋果有意發展電動車，並找來多位特斯拉工程師及高級主管參與，計畫負責人Doug Field就是在特斯拉服務5年後，於2018年重返蘋果。

當馬斯克被問及特斯拉供應鏈的環保爭議時，他在談話中提及蘋果，「我認為這中間存在誤解，鈷是用於智慧型手機及電動車鋰電池的關鍵材料，蘋果在他們的手機、電池跟筆電中，幾乎百分百使用鈷，但特斯拉在磷酸鐵鋰電池組沒有使用鈷，另外在鎳基化學品中也不使用，我們可能會使用2%的鈷，而不像蘋果是百分百使用鈷。」

此外，馬斯克也說明特斯拉未來的能源政策時，更偷酸蘋果的「圍牆花園」壟斷政策，「我想我們會繼續尋求環保資源的到來，而不是建立一個圍牆花園政策來打擊對手，但有些公司會選擇這麼做。」馬斯克咳了一聲說，「蘋果。」

「圍牆花園」政策是指蘋果透過iPhone手機上的App Store控管在安裝應用程式的軟體，此政策面臨美國當局的審查與其他公司的挑戰，今年初遊戲商Epic Games就曾控告蘋果涉嫌壟斷。

特斯拉第2季財報數據亮眼，營收達119.6億美元，優於預期的113億美元，獲利則為11.4億比去年同期成長近10倍，這也激勵特斯拉盤後股價上漲逾2%。