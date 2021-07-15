台股今(15日)在航運族群跌深反彈，鋼鐵股回神，以及蘋概股走揚下，指數開高走高，台積電尾盤翻紅上漲1元，收在614元，終場加權指數收在18034.19點，上漲188.44點，收在今日最高點，創下歷史新高，成交值4549億元。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾出席國會聽證會時強調寬鬆政策不變，周三美股漲跌互見，台股開盤上漲33.03點，以17878.78點開出，下午將召開法人說明會的台積電以613元平盤開出後，盤中一度漲1元至614元，但10點過後股價走弱，一度報608元，下跌5元，蘋果股價創新高，帶動鴻海、大立光、華通、台郡等蘋概股飄香，面板族群友達、群創、彩晶盤中都由黑翻紅。

航運族群歷經多日逆風後，今跌深反彈，貨櫃三雄的長榮率先在11點亮燈漲停，股價來到163元，有超過3萬張委買單高掛，陽明隨即也跟進，漲停價為179元，但仍不到現金增資價182元，也有逾3萬張搶買，最後一個漲停的萬海股價也來到278.5元，包括新興、裕民、台驊投控、慧洋-KY、四維航等多檔航運股盤中都攻上漲停。

鋼鐵類股盤中也有逾4%的漲幅，燁興、志聯、彰源、新鋼等都亮燈漲停，中鋼一度報36.95元，也有2%以上的漲幅，另外，觀光類股也有逾2%的漲幅，華園、美食-KY都有半根漲停。

與疫苗相關個股今日盤中也漲勢凌厲，包括高端、云辰、台康生技等盤中都漲停，興櫃的聯亞藥高點時更有28%的漲幅。