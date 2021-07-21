今年以來至昨(20)日為止，加權指數上漲18.98%。統計全體主動式的台股基金今年來最新績效，有8成贏過指數，前10強基金有42%以上漲幅，統一投信占了4檔，新光投信亦有4檔，而台新投信和安聯投信各有一檔。其中，績效前三名漲幅超過61%，相當驚人。

據統計，今年以來績效前10名的台股主動型基金包括統一奔騰、新光創新科技、統一黑馬、新光店頭、新光大三通、統一中小、台新台灣中小、新光台灣富貴、安聯台灣大壩-A類型、統一經建。

績效排名前3名的台股基金報酬率均在6成以上，分別為統一奔騰64.64%，新光創新64.05%，統一黑馬61.5%。

台積電(2330)和聯電(2303)為上述指標基金的標準配備，台積電在法說會後連跌2天，跌破600元大關，今雖收紅仍未返600關卡。法人認為，台積電龐大資本支出，將使毛利率下滑，衝擊獲利，另外，消息面上，英特爾邁入晶圓代工，也對台積電造成衝擊。不過台積電預計第二季和第三季毛利率皆能維持在50%左右。雖然近期有較高的資本密集度需求，長期財務目標仍維持不變，長期可實現之毛利率約50%，營業利益率約39%，股東權益報酬率將超過20%。

聯電6月營收173.37億元，年增18.9%，第二季營收509.08億元，季增8.1%、年增14.7%，並創季度營收歷史新高。法人指出，隨下半年接單暢旺、產能滿載，加上7月後出貨的晶圓價格再度調漲，預期聯電下半年營收將逐季成長，並有機會續創歷史新高。