歐股周四早盤出現連二跌行情。較低的原油價格導致石油股下挫；而在西門子能源報出黯淡的利潤前景之後，風力能源公司紛紛下跌。另外市場也關注美國基礎建設計畫的進度。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.78點或0.39%，為458.76點。石油天然氣股大跌3.3%，為表現最差的板塊。德國DAX指數下跌0.5%；法國CAC指數下滑0.3%。

在英股上市的石油巨擘荷蘭皇家殼牌石油(Shell)和英國的BP皆下跌近3%。OPEC主要產油國可能達成協議，市場預期供給會增加，導致油價下跌超過1%。

西門子能源股價大跌11%。旗下風力發電部門西門子歌美颯(Siemens Gamesa)正受到高於預期的原物料成本以及產品成本高漲的衝擊，讓西門子能源放棄獲利目標。

西門子歌美颯跌16%。丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)跌6.9%。