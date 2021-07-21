2020年10月盤中零股交易上路後，明顯帶動零股交易量，目前零股交易量約為政策上路前的3到6倍，同期間台股指數持續上攻，根據統計，台股上市櫃平均股價也從2019年底的53.4元，漲到今年6月底高達74.2元，漲幅逼近40%；也就是說，小資族的投資意願日益增長，卻面臨台股越來越貴的困境，尤其是高價股更是「高不可攀」。

中信小資高價30 ETF（00894）經理人張逸敏表示，高價股具備「三高」特性：高競爭力、高獲利性、高動能。高競爭性是指，高價股通常為各產業中具代表性龍頭企業，這些企業大多能掌握關鍵技術或市場趨勢，因此往往具備獨特的競爭優勢，進而成為推升股價的主因。預估今年的千金股將會超過10檔。

張逸敏表示，預期獲利成長為拉抬股價向上的主力，高價股通常具備高獲利性。舉例來說，股價100元以下的個股，過去三年平均每股盈餘約為1元，股價介於100元至300元間的個股，過去三年平均每股盈餘竄升至6到7元，但千元以上的個股該數值則是高達38至48元，可見股價與獲利能力呈正比。

高動能性則是指高價股股性活潑，張逸敏指出，價格相對較高的股票，通常以法人及外資持有為主力，再加上股本相對小，因此，通常多頭市場或大型資金進場布局時，高價股伴隨大盤上漲的動能相對強勁。雖然市場下跌時，高價股跌幅也相對大，但只要是非基本面因素造成短期的盤勢震盪，反彈時動能也更強勁。

中信投信為解決小資族的兩難，推出中信小資高價30 ETF（00894），為首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金，即將於7月27日到7月30日開募，該檔基金採季配息，用小錢也能輕鬆入手價值千金的股票。