【頭條開講 特別精華】賴岳謙神預言兇手躲大使館！台灣駐海地大使人身安全無保障!

海地總統摩依士(Jovenel Moise)7日遭武裝分子刺殺身亡。國際事務專家賴岳謙在刺殺事件後第一時間即提醒外交部要保護好使館人員安全，沒想到8日下午就11名武裝嫌犯闖入我駐地大使館，隨後遭到海地警方逮捕。賴岳謙在政論節目中的一番談話，立刻被網友稱為「神預言」。

涉嫌刺殺海地總統摩依士（Jovenel Moise）的嫌犯8日在海地首都太子港（Port-au-Prince）被捕後，被重重摔在地上。（美聯社）

賴岳謙7日在中天新聞《頭條開講》表示，海地以我國邦交國分布來說，它的戰略位置很重要，因其位置剛好就在美國的南部，在多明尼加共和國旁邊，而多明尼加已經跟大陸建交了，也因此相較而言，其戰略位置對中國大陸沒有那麼大的戰略價值了，目前價值最大的是多明尼加。

賴岳謙續指，因為多明尼加社會秩序穩定，經濟發展本身還可以，加上軍事和政治發展，未來可能性比較好，而海地相較之下，就顯窮落後混亂，且發生過政變，對大陸來講興趣並不大。

但是，對台灣來說，派駐在海地的使館人員，目前應該不是很安全，但是在要保住邦交國的情形下，我國其實有很多外交人員，常常都處在危機之中，時刻要注意人身安全。最後，賴岳謙強調，他要特別提醒外交部，要保護我駐外使館人員的安全。沒想到這一番危機預警的談話，時隔不久竟然變成真實的入侵使館行動，也引起網友討論「賴教授超棒」、「解析精闢、一語中的，讚」、「厲害，可以叫賴神了」。

外交部發言人歐江安表示，我國駐海地大使館接獲海地政府請求後，基於配合擒拿犯案歹徒，因此立刻同意海方警察進入大使館進行蒐捕行動，以期正義彰顯，並讓事件真相早日水落石出，因此，海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方（PNH）帶回偵訊。目前，海國全境已進入戒嚴狀態。