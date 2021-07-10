新冠疫苗副作用頻傳，但有些人打完疫苗就是沒事，因此也讓人忍不住懷疑打了到底有沒有效，對此，兒科醫師楊為傑表示，他自己打完AZ疫苗後，身體也沒有不舒服，也好奇自己是否產生足夠的抗體，檢驗後發現不錯的抗體反應，讓他有種被保護的感覺，引起網友討論。

兒科醫師楊為傑昨在臉書粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》上分享，他打完AZ疫苗以後，並沒有感覺身體不舒服，讓他很好奇自己有沒有產生足夠的抗體，因此去驗了自己血液中的「中和抗體」，結果看到不錯的抗體反應，讓他有種被保護到的感覺。

楊為傑表示，當時看到自己的抗體報告，只覺得很感動。而政府也將開放第九類與第十類的公費疫苗接種對象，屆時不管有什麼品牌，大家打就對了。

貼文引起網友討論，「太好了，我不是一個人，當時打完除了注射部位疼痛之外，其他什麼事情也沒發生，真的會忍不住在心裡想說，到底也沒有效」、「我也是打了沒太多感覺」、「我打完也幾乎無感，還可以去散步，只是會睡比較久而已。」

另也有孕婦留言表示，她已經打了第一劑的莫德納疫苗，很好奇生產完以後，也可以幫寶寶測試看看有沒有抗體嗎？對此，楊為傑回應說，要測孩子應該也可以，但不知道會有多少比例通過胎盤就是了。

不少網友也好奇哪裡可以檢驗抗體，對此，楊為傑則留言回覆，他不確定是否每家醫院都有，但他這邊是可以檢測的。據了解，若一般民眾只是好奇而想做此項檢測，可能會需要支付相關費用。