新冠疫苗擴大施打，中央流行疫情指中心日前開放18歲以上民眾預約登記，願意施打AZ的人仍不多。對此，有醫療背景的花蓮縣衛生局長朱家祥表示，看到這樣的狀況真的很擔心，他形容打AZ是倒吃甘蔗；莫德納則為順吃甘蔗，且打莫德納後，不能混打他牌疫苗，「宛如是魔鬼的圈套」，呼籲大家別再排斥AZ。

花蓮縣13至15日完成COVID-19公費疫苗意願登記，選擇AZ或AZ、莫德納皆可有25875人，已完成預約7292人，包括預約至10家醫院施打的1683人、10家衛生所1021人以及31家合約診所的4588人。

朱家祥昨（15）日於個人臉書指出，依據疫苗接種數據來看，願意施打AZ疫苗的人很少，大多數的民眾仍對莫德納情有獨鍾，「這讓我很擔心，也很佩服」，這會使疫苗覆蓋率緩慢增加，只因為大家都不願意接納AZ。

朱家祥說，起初是AZ最先在台灣展開接種，絕大多數的第一線醫護人員、警消等行政機關，皆是施打AZ，「這些人不是都好好的嗎？」日前有不少長者打AZ後，發生猝死事件，許多人將矛頭指向疫苗，但他認為花蓮幾位百歲人瑞也都有接種AZ，「我相信莫德納在高齡長者身上，造成死亡和重症也會不少」。

朱家祥透露，近日聽到醫院同仁報告，施打第二劑莫德納的醫護同仁，不敵副作用全倒一片，不僅發高燒至40度，還全身痠痛，連續2日都無法出勤，反觀AZ第二劑接種者，幾乎沒有明顯不適。

朱家祥認為，AZ是倒吃甘蔗、苦盡甘來；莫德納則是順吃甘蔗、樂極生悲，且第一劑打AZ，第二劑可混打他牌疫苗，但第一劑打莫德納後，第二劑也必須打莫德納，「像是魔鬼的圈套，套住你就被控制」，最後他也呼籲，趕快打AZ疫苗，才能保護自己也提高覆蓋率。

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