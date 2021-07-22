總統蔡英文日前表示，政府預計在111年、112年各追加購買1500萬劑莫德納次世代疫苗，不過國民黨前立委孫大千質疑，為什麼在莫德納官網上完全沒看到任何台灣下單的訊息，民進黨是否又玩起「狼來了」的把戲？

孫大千今（22）日在臉書表示，政府從去年採購第一代疫苗時的胸有成竹、信心滿滿，大聲吹噓已經做了超前部署，甚至還擔心疫苗買太多很麻煩，結果最後淪落到只能夠接受友邦國家和民間團體的疫苗捐贈。

他指出，更誇張的是，民進黨政府花了8個月的時間買不到1劑BNT疫苗，而永齡、台積電和慈濟基金會卻用了不到50天的時間，就替台灣人民採購了1500萬劑的BNT疫苗。

而蔡英文總統又公開宣示，政府已展開下一批疫苗洽購的工作，預計在111年、112年各追加購買1500萬劑Moderna次世代疫苗，孫大千質疑，可是為什麼在莫德納的官網上完全沒有看到任何台灣下單的訊息？這一次，民進黨不會又是虛晃一招的玩起了「狼來了」的把戲吧？且台灣人民還會相信民進黨疫苗採購的能力和承諾嗎？