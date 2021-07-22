中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22日）表示，截至昨天，我國疫苗覆蓋率達24.35％、計次人口比25.10％，昨天疫苗接種共施打202449人次。按照這幾天打下來的數字，月底前應該可以再提高。

陳時中也說，我國已向美國莫德納公司完成3600百萬劑的疫苗採購，其中包含100萬劑將在今年第四季供貨，明年還要提供2000萬劑，後年則是1500萬劑，另外還有500萬劑的開口合約。

陳時中指出，上述莫德納疫苗中包含次世代疫苗的選擇權，盼到時候能引進足以對抗變種病毒的疫苗。

陳時中表示，自7月12日起指揮中心已調整部分類別如一到三類人員可在施打第一劑後四周接種第二劑，其餘族群則要等10至12周才可接種第二劑，政策有經過專家開會討論建議，目的是要增加國內的第一劑疫苗涵蓋率。

陳時中指出，根據研究指出，打莫德納疫苗第一劑即可達81％的保護力，因此讓大部分人都能夠施打到一定的保護力，是制定此政策最主要的原因，指揮中心也參考國際資料，例如英國是採間隔8到12周、加拿大是採間隔16周以內，因此我國將莫德納的第二劑接種時程定為10到12周。上述政策會隨著國際資料變化以及我國莫德納疫苗到貨時程，隨時滾動式檢討。