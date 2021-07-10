儘管太陽目前在總冠軍賽取得2比0領先，卻還沒拿下隊史首冠，《ESPN》球評帕金斯卻在節目上提前預告，「我認為太陽正在建立王朝的路上，他們至少有可能拿下3次總冠軍，機會很大，他們還可以繼續進步，吸引自由球員好手加盟。」

帕金斯如此看好太陽的理由是，「太陽是一支正要成形的王朝球隊，回顧過往王朝球隊的建立過程，你需要一名超級巨星，戴文布克就是，他才24歲，根本還沒到達生涯巔峰期；你需要一名二當家，艾頓就是，他是狀元，也還在進步。」

「太陽還有米凱爾布瑞吉斯，防守出色且還在進步當中，年輕還沒到達巔峰的球員，他們還有卡麥隆強生，他也很年輕，」帕金斯表示，「你還需要什麼？一名年輕出色的教練，蒙提威廉斯就是，還有保羅、克勞德等老將，他們油箱還有油。」

只是太陽當前還沒拿到隊史首冠，帕金斯就在提前預告他們可能拿到3連霸了，這未免也把話說太早了，畢竟過往並非沒有球隊能從0比2逆轉封王，(事實上有4隊，最近的是2016年騎士)，假如公鹿真能爆冷逆轉，帕金斯也將慘遭打臉。