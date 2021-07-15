戴文布克半場攻下20分，太陽與公鹿戰成52平手。(美聯社)

米德頓阿提托康波聯手成為公鹿最倚賴的得分雙悍將。(美聯社)

NBA總冠軍G4在密爾瓦基開打，太陽打得很強勢，公鹿則是韌性十足，G3失常的戴文布克，今天放棄外線攻擊，改打內線游擊戰，半場打完攻下20分，幫助太陽與公鹿戰成52平手，戴文布克第三節獨拿18分，太陽領先6分，決勝節，米德頓與阿提托康熙手，率領公鹿109比103逆轉勝，將戰線逼成2比2。

太陽開打後由艾頓坐鎮禁區，保羅擔任指揮官，戴文布克串起攻擊連線，18比14領先公鹿，單節23比20領先。

次節「字母哥」阿提托康波、米德頓與布魯克羅培茲聯手，公鹿一度反超比數。戴文布克戰神附身，連投帶罰攻下12分，不但幫助太陽要回領先地位，而且團隊防守也發揮效果，只讓公鹿三分球投進3球，失手12次，不過米德頓的三分球讓公鹿追上太陽。

戴文布克單節12分，半場20分全場最高，艾頓6分、9籃板；公鹿陣營3人得分上雙，米德頓16分、4籃板、3助攻，阿提托康波12分、7籃板、4助攻，布魯克羅培茲10分。

易籃再戰，戴文布克展開殺神模式，單節豪奪18分，幫助太陽打出30比24攻勢，帶著6分領先來到決勝節，可惜戴文布克深陷5次犯規麻煩，只能坐在板凳席上看著其他隊友奮戰。公鹿趁著戴文布克不在場上，米德頓與阿提托康波接連得手，追成90比93。

戴文布克在剩下5分55秒歸隊，太陽立刻得分止血，不過康諾頓三分線外破網、字母哥反擊得手，公鹿打出7比0攻勢反超比數97比95。戴文布克中距離跳投，艾頓兩罰俱中，太陽99比97要回領先，米德頓跳投，雙方99戰平。

米德頓連續得手，字母哥送出麻辣鍋，太陽保羅致命失誤，米德頓一條龍切入上籃，公鹿剩下27.2秒103比99領先；戴文布克失手，太陽祭出犯規戰術，米德頓兩罰，公鹿鎖定勝局。

米德頓40分、6籃板、4助攻，創生涯單場得分新高；阿提托康波26分、14籃板、8助攻、3抄節、2阻攻，布魯克羅培茲14分，哈勒戴13分，康諾頓11分。太陽戴文布克42分，克勞頓15分、8籃板，保羅10分。