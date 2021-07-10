新華社報導，英國女王伊麗莎白二世當地時間7日表示，英中關係十分重要，英國王室願繼續為兩國關係發展作出努力。

伊麗莎白二世當天在白金漢宮透過視頻方式接受中國新任駐英國大使鄭澤光遞交國書。伊麗莎白二世對鄭澤光履新表示歡迎，並作出上述表示。

鄭澤光贊賞女王和英國王室長期以來對中英關係發展的支持。

鄭澤光表示，中方致力於在相互尊重、合作共贏基礎上，同英方發展健康穩定的雙邊關係。他願為促進中英兩國人民的友誼及雙方各領域的交流合作不懈努力。