英國勞動市場加速復甦 6月新增就業創紀錄 23:002021/07/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜經濟解封與疫苗接種所賜，英國就業市場加速復甦。根據英國統計局公布，6月就業人口大增35.6萬人，創下2014年以來最高單月增幅。統計局指出，英國自春季開始陸續解封，特別是開放休閒餐旅產業，推動就業市場快速復甦。 《國際社會》雪梨新增病例減少 傳墨爾本午夜將再度封城 《金融》6月國銀人民幣存款餘額連3降止步 #英國 #就業市場 #統計局 #加速 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南將軍漁港垂釣區微解封 進場上限100人 16:292021/07/15 生活 台南6宗教場所微解封 信眾樂參拜「離神近一點」 19:082021/07/15 生活 大陸6月工業、投資、消費 均優於預期 16:092021/07/15 財經 場館微解封 鋼琴家楊妮蓉舉辦無人音樂會 18:022021/07/15 生活 摩根投信看Q3：通膨持續主宰市場節奏 關注聯準會退場進程 17:212021/07/15 財經 7／26解封機率曝 急診醫見1數據：2個月來首見 07:532021/07/15 生活 看好解封後消費商機 徐旭東：上半年沒買的 下半年會買 14:422021/07/15 財經 陸全國碳交易市場 拍板7月16日開市 18:222021/07/15 兩岸 役男領無就業獎金 綠委轟勞動部懲罰國安要角 10:552021/07/15 政治 應屆畢業生因疫情加深求職難度 綠委促延長青年就業獎勵 16:442021/07/15 政治 李克強堅持就業優先 不搞大水漫灌 04:102021/07/15 焦點新聞 財經熱門新聞 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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