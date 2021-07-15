拜經濟解封與疫苗接種所賜，英國就業市場加速復甦。根據英國統計局公布，6月就業人口大增35.6萬人，創下2014年以來最高單月增幅。統計局指出，英國自春季開始陸續解封，特別是開放休閒餐旅產業，推動就業市場快速復甦。