昨（9）日晚上9時許，台北市中山區一處公園驚傳有街友疑猝死，坐在公園椅子許久，路過民眾因此察覺有異，趕緊通報警方前來處理。警消到場後，發現該男子無呼吸心跳，已明顯死亡，最後依規定通報衛生局，請醫生到場協助，不過由於醫生當時未沒帶篩檢工具，尚未對遺體進行快篩、核酸檢測等流程，因此死因還有待法醫相驗篩檢。

據悉，該男性死者姓廖，平時居無定所，年約70歲，活動範圍主要在錦州公園附近。9日晚間9時許，一名路過民眾因為廖男坐在公園椅子上許久，而且都沒動靜，於是趕緊報案，請警消前往察看，當警消到場，廖姓男子明顯已無呼吸心跳。

中山分局將報請檢察官相驗，釐清廖男死因。（圖／林郁平攝）

由於全台處於疫情三級警戒狀態，警方事後因此依規定通知衛生局派醫師到場，但由於當下醫師沒帶採檢工具，所以要求將遺體移置後，由檢警、法醫會同相驗遺體時再進行採檢，檢警將於今（10）日下午相驗廖男遺體。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。