新北市金山區淡水信用合作社行員李彩碧上月15日遇張姓民眾疑似遭到詐騙，欲匯款20萬元，經通報金山警分局共同攔阻民眾匯款，新北市長侯友宜得知後，肯定李員堅守崗位的工作精神，特別請金山警分局於昨（16）日前往頒發獎牌、感謝信及禮券2000元。

金山分局調查，張姓男子15日接到弟弟來電，說有位友人二姊的小兒子打電話稱欠債急需用錢，請張男匯款20萬元至對方帳戶，張男前往匯款，淡水信用合作社行員李彩碧發現匯款金額過高，且神情有異，立即通報金山警分局，經金山派出所警員鄭閔元、王崴到場向民眾說明，張男始意識到弟弟有可能接到詐騙電話，放棄匯款。

金山分局表示，這次成功避免民眾金錢損失，是警民合作的成果，也呼籲疫情期間，民眾接觸網購及貸款機會提高，詐騙集團也蠢蠢欲動，趁機意圖牟取不法利益，面對各種詐騙話術，市民要冷靜應對並通報警方查證處理。