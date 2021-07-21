巫男經營的加水站外都依規定貼出相關許可證與水質檢驗結果報告，實際上卻掛羊頭賣狗肉，以自家地下水欺騙消費者和主管機關。（本報資料照片）

起訴書指出，巫男自2018年12月起，開始利用馬達及管線等設備，汲取住處旁鐵皮屋內下舊水井、及旁邊廢棄豬舍舊水井內的地下水，輸送到大型地下水儲水槽內。（檢方提供／吳建輝彰化傳真）

經過過濾後輸送至27個儲水桶貯放，再由加水車載運到各加水站販賣，3年來共賣出1萬2100公噸水。（檢方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮巫姓加水站業者，抽取舊豬舍及廢棄鐵皮屋內舊水井內的地下水，再用貨車分送到27個大型儲水槽，冒充是埔里山泉水輸送到加水車販售，2年半的時間獲利681萬，今彰化地檢署依《違反食品衛生管理法》將巫男起訴，並沒收681萬元不法所得。

巫男從1999年開始經營加水站事業，2018年在溪湖設立統清企業社，在彰化地區販售「埔里甘淨泉水」，原本是向南投埔里黃姓泉水商，購買引自烏溪水湧水作為原水，以每月4000元代價可不限次數及水量，由巫男駕車自埔里載取後，回住處旁鐵皮屋貯放，經過淨水處理後運到加水站，以每20公升10元的售價賣給民眾。

起訴書指出，巫男自2018年12月起，開始利用馬達及管線等設備，汲取住處旁鐵皮屋內下舊水井、及旁邊廢棄豬舍舊水井內的地下水，輸送到大型地下水儲水槽內，經過過濾後輸送至27個儲水桶貯放，再由加水車載運到各加水站販賣，3年來共賣出1萬2100公噸水。

巫男一共將黑心地下水銷往彰化11個鄉鎮，29處加水站，不法獲利高達554萬4831元，甚至還出示合格上游的許可證及檢驗報告，販售給不知情同業，以每5公噸500元、10公噸900的價格出售，加水站加上販售給不知情同業的不法所得，一共681萬0531元。

今年４月間檢警獲報後，檢察官向法院聲請搜索票，指揮彰化員林、溪湖分局、刑警大隊、南投埔里分局，並協請衛生局、環保署中區督察大隊搜索巫男住處等，扣得相關證物並進行水槽採樣送檢，確認均超過「飲用水源水質標準」，全案近日偵結，彰化地檢署將巫男依違反《食品安全衛生管理法》起訴。